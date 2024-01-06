Врач. Больница Фото: pixabay.com

Медики региона обращаются ко взрослым и призывают их быть более ответственными и внимательно следить за своими малолетними детьми

В Алтайском крае в новогодние праздники дети чаще обычного получают ожоги, заявили в региональном минздраве.

В ведомстве отметили, что в большинстве случаев дети травмируются в бытовых условиях из-за недостатка внимания со стороны взрослых.

Специалисты напоминают, что при термических ожогах нужно изолировать ребенка от источника тепла, осторожно убрать одежду с пострадавшей кожи и оставить ее на 10-15 минут под прохладной проточной водой.

Позже обожженный участок необходимо накрыть чистой гладкой тканью без ворса. При средней и тяжелой степени ожогов, а также обширном поражении следует вызвать медиков.

При химическом ожоге нужно промыть кожу проточной водой и наложить сухую стерильную повязку. В случае, если вы не уверены в составе средства, лучше обратиться за медпомощью.

При электротравмах следует отключите источник электричества и лишь потом прикасаться к пострадавшему. Чтобы исключить удар тока, нужно обернуть руки тканью или надеть перчатки.

Травмированное место необходимо охладить и закрыть повязкой. Помощь врачей в таких случаях также необходима.

Если ребенок получил солнечный ожог, то эксперты советуют использовать прохладные компрессы и увлажняющие средства без спирта.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что при ожогах ни в коем случае нельзя применять жирные кремы, масла, сметану, кефир и другие присыпки. Это может привезти к развитию инфекции.

Не нужно наносить на пораженный участок спирт или спиртосодержащие антисептики: йод, зеленку и другое.

Волдыри, которые появляются на коже, нельзя вскрывать самостоятельно. Если одежда прилипла к коже, ее также не следует отрывать – лучше дождаться приезда врача.

Ранее в Барнауле маленький ребенок получил ожог рук на шоу мыльных пузырей.

Взято отсюда