В Алтайском крае в новом году обнаружился дефицит снежных горок

Довольствоваться приходится горками деревянными и природными

В новый 2024 год Алтайский край зашел с минимальным количеством ледовых и снежных горок. Конечно же, “виновата” погода – хороший снегопад прошел в Бийске непосредственно в праздничную ночь.

Но и ранее люди не спешили возводить для детей такие развлечения. Как отмечает ТГ-канал “Вести-Алтай”, дело может быть и в требованиях закона.

– Согласно требованиям закона, горки выше трех метров считаются аттракционом. Кататься на таких можно только в присутствии двух администраторов. Раз в год горку нужно проверять и получать на нее документы, – пояснили в инспекции Гостехнадзора.

Самая известная горка в Алтайском крае находится в Егорьевском районе.В Бийске дети и родители ходят кататься на горки, которые частично сделаны из дерева, а также в лесную зону на АБ.

Горка. Фото: телеграм-канал “Baza”

Также не забыты металлические горки во дворах, на детских площадках.

– Важно, чтобы спуск не выходил на проезжую часть, и чтобы на пути катающихся не было преград и посторонних предметов, – предупредили в ведомстве.

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Взято отсюда