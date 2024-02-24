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В Алтайском крае в период морозов участились печные пожары

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В Алтайском крае в период морозов участились печные пожары

Печь. Огонь. Фото: pixabay.com

Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких, спасатели рекомендуют установить в домах автономный пожарный извещатель и следить за печным оборудованием

С 19 по 24 февраля в Алтайском крае, когда были сильные холода, произошло 87 пожаров, из них 37 связаны с неисправностью или неправильной эксплуатацией печного оборудования, сообщили в региональном МЧС.

Два серьезных пожара случилось 24 февраля в Барнауле и Бурле. В первом случае пожарно-спасательные подразделения ликвидировали огонь в частных банях и надворных постройках по улице Речная 2. Площадь пройденная огнем составила 100 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Во втором случае на 100 “квадратах” горел магазин смешанных товаров в райцентре Бурла.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Необходимо проверять печное отопление, следить за состоянием электропроводки, а также не лишним будет установить в домах автономный пожарный извещатель.

23 февраля в Алтайском крае произошло сразу несколько трагических пожаров.

Взято отсюда

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