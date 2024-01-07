Авария произошла недалеко от места гибели Евдокимова — в лобовом столкновении погибли две женщины
Сегодня, 7 января, в Алтайском крае на трассе у села Плешково столкнулись три автомобиля, в одном из них ехали дети. Две женщины погибли на месте, пятеро несовершеннолетних доставлены в бийскую больницу. Подробности сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Водительница микроавтобуса «Мазда», перевозившая детей, совершала обгон на трассе и столкнулась с автомобилем «Ниссан-Икс-Трейл». Женщина за рулем и одна пассажирка скончались на месте. Погибшим было 32 и 55 лет.
Из-за этого на трассе Бийск — Барнаул собралась огромная пробка. Видео скопившихся авто опубликовал телеграм-канал «Бийск 22».
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео: «Бийск 22» / T.me
В краевой прокуратуре начали проверку безопасности дорожного движения на отрезке. Сотрудники ведомства устанавливают подробности трагедии.
Накануне на том же участке дороги, недалеко от места гибели Евдокимова, легковушка столкнулась с грузовиком. Медики сообщали о трех пострадавших.
Взято Источник
07.01.2024