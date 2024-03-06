В Алтайском крае в суд передали дело о поджоге автомобиля за вознаграждение

Установлено, что обвиняемый приехал из Новосибирска и за вознаграждение поджег автомобиль жителя Барнаула

Прокуратура Барнаула направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, обвиняемого в поджоге, сообщает ведомство.

Следствие установило, что в конце апреля 2023 года ночью мужчина приехал в Барнаул и поджег автомобиль «БМВ Х6» стоимостью около 5 млн рублей, который принадлежал жителю краевой столицы. Автомобиль полностью сгорел. Также полностью сгорели припаркованные рядом автомобили «Форд Фокус» и «Ниссан Кашкай», повреждены автомобили «Фольксваген Тигуан», «АУДИ Q5», «БМВ Х5».

Общий ущерб составил более 9,4 млн рублей.

Вернувшись в Новосибирск, обвиняемый получил от организатора преступления 100 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога»). Мужчина свою вину полностью признал.

Окончательную юридическую оценку произошедшему даст суд.

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Взято отсюда