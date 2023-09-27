В Алтайском крае в третий раз скорректировали региональный бюджет

Поправки в краевой бюджет Фото: пресс-служба АКЗС

Парламентарии приняли поправки в сентябре, чтобы успеть освоить дополнительные доходы бюджета – это 3,7 млрд рублей. Деньги пойдут на поддержку городов и районов, а также социальную сферу

Депутаты АКЗС на сессии 27 сентября приняли уже третью за год корректировку краевого бюджета, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Объем доходов краевой казны увеличен на 6,2 млрд рублей, до 153,4 млрд рублей, за счет налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительных безвозмездных поступлений.

Расходы выросли на 3,7 млрд рублей за счет дополнительных поступлений собственных доходов, межбюджетных трансфертов и перераспределения бюджетных ассигнований. Общий объем расходов составит 177,8 млрд рублей.