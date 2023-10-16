Разбитый автомобиль Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что автомобиль оказался сильно поврежден: испорчены колеса, стекла, а на капоте остались следы от обуви

Житель Барнаула застрял на автомобиле в поле и оставил на время транспортное средство без присмотра. А когда вернулся, неизвестны испортили машину, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Мужчина показал, что у автомобиля оказалось проколото колесо, разбито лобовое стекло, поврежден корпус и тд.

При этом доход горожанина напрямую связан с автомобилем. Теперь отец троих детей остался без заработка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле неизвестный прыгал по крыше чужого авто и портил подъезд.

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