В Алтайском крае вандалы разбили оставленный в поле автомобиль
Разбитый автомобиль Фото: Инцидент Барнаул
На кадрах видно, что автомобиль оказался сильно поврежден: испорчены колеса, стекла, а на капоте остались следы от обуви
Житель Барнаула застрял на автомобиле в поле и оставил на время транспортное средство без присмотра. А когда вернулся, неизвестны испортили машину, сообщает “Инцидент Барнаул”.
Мужчина показал, что у автомобиля оказалось проколото колесо, разбито лобовое стекло, поврежден корпус и тд.
При этом доход горожанина напрямую связан с автомобилем. Теперь отец троих детей остался без заработка.
Ранее сообщалось, что в Барнауле неизвестный прыгал по крыше чужого авто и портил подъезд.
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