Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае ВАЗ улетел в кювет и перевернулся на крышу

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Авария произошла вечером 13 января. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль перевернулся на крышу

В Алтайском крае на змеиногорской трассе перевернулась легковушка, сообщили очевидцы в Telegram-канале “Инцидент Рубцовск”.

На выезде из Рубцовска за мостом в кювете заметили отечественный автомобиль. Со слов очевидцев, водитель выбрался самостоятельно.

Как уточнили в Госавтоинспекции, авария произошла вечером 13 января. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Ранее в Калманском районе Land Cruiser выехал на встречку и отправил в кювет УАЗ “Патриот”.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

14.01.2024

 Здоровье

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

14.01.2024

 Здоровье

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

14.01.2024

 Новости Алтай

Профилактический рейд по пожарной безопасности провели в Октябрьском районе Барнаула

14.01.2024

 Образование

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Новости Алтай

Вы точно готовите кашу неправильно. И у нас есть этому пять доказательств

14.01.2024

 Новости Алтай

Как сбить температуру ребенку и когда пора вызывать скорую: инструкция от педиатра

14.01.2024

 Новости Алтай

За что мы платим? Куда идут деньги на отопление и почему трубы ремонтируют только при авариях — объясняем в карточках

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix