Авария произошла вечером 13 января. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль перевернулся на крышу

В Алтайском крае на змеиногорской трассе перевернулась легковушка, сообщили очевидцы в Telegram-канале “Инцидент Рубцовск”.

На выезде из Рубцовска за мостом в кювете заметили отечественный автомобиль. Со слов очевидцев, водитель выбрался самостоятельно.

Как уточнили в Госавтоинспекции, авария произошла вечером 13 января. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Ранее в Калманском районе Land Cruiser выехал на встречку и отправил в кювет УАЗ “Патриот”.

Взято отсюда