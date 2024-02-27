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В Алтайском крае водитель маршрутки высадил школьника на мороз

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В Алтайском крае водитель маршрутки высадил школьника на мороз

Руль. Водитель. Автобус Фото: pixabay.com

Мальчик добросовестно оплатил проезд, а водитель высадили из-за нежелания ехать лишний круг в предпраздничный день. В инциденте разбираются следователи

В Рубцовске водитель маршрутки высадил школьника на мороз, несмотря на оплаченный подростком проезд. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неправомерных действий водителя.

Инцидент произошел 22 февраля. Подробнее о нем писал Telegram-канал “Блогерша Рубцовск”. По данным источника, водителю не захотелось делать лишний круг из-за единственного пассажира и он просто высадил 14-летнего парня, но оплату при этом взял в полном объеме. Мальчик в тот день возвращался с тренировки по боксу.

“Не дождавшись транспорта, юному боксеру пришлось собрать волю в кулак и идти пешком, 40 минут по темноте и морозу”, – говорится в сообщении.

Следователи уже проводят проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад.

Взято отсюда

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