В Алтайском крае водитель сбил женщину с трехлетним ребенком

Женщина и ее ребенок получили травмы различной степени тяжести
28 декабря в Рубцовске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, сообщает “Толк”.
Авария произошла 07:50 часов в Рубцовске на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Ленина в районе дома №139. 68-летний водитель на автомобиле Geely MK Cross сбил женщину с трехлетним ребенком.
Женщина и ее ребенок получили травмы различной степени тяжести, им потребовалась медицинская помощь
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена проверка.
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