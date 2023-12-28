В Алтайском крае водитель сбил женщину с трехлетним ребенком

Женщина и ее ребенок получили травмы различной степени тяжести

28 декабря в Рубцовске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, сообщает “Толк”.

Авария произошла 07:50 часов в Рубцовске на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Ленина в районе дома №139. 68-летний водитель на автомобиле Geely MK Cross сбил женщину с трехлетним ребенком.

Женщина и ее ребенок получили травмы различной степени тяжести, им потребовалась медицинская помощь

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена проверка.

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Взято отсюда