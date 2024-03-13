На фото видно, как смяло легковушку от ударов. Второй день подряд на трассе А-322 между Топчихой и Калманкой происходят серьезные ДТП

13 марта в Калманском районе Алтайского края произошло жесткое ДТП. Подробности аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 56-летний водитель ГАЗ “Волга” при обгоне выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с рейсовым автобусом ГАЗ-А65Р32, который двигался по маршруту Алейск – Барнаул. После этого “Волгу” отбросило в КамАЗ.

В результате водитель и два пассажира легковушки 57 и 76 лет получили травмы различной степени тяжести. В момент ДТП в автобусе находилось два пассажира, из них никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поставил разбирательство на контроль.

Очевидцы отметили, что уже второй день на этом участке происходят серьезные аварии. Накануне на границе Топчихинского и Калманского районов в лобовом столкновении погибла женщина.

Взято отсюда