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В Алтайском крае воспитатели детских садов массово повышают квалификацию

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В Алтайском крае воспитатели детских садов массово повышают квалификацию

В Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова завершились 32-часовые очные курсы повышения квалификации по теме «Образовательный процесс с детьми в группах раннего возраста (от полутора до трех лет)» . Обучение прошли 37 педагогов , в том числе из Бийска, Белокурихи, Тальменского и Павловского районов.

Заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования института Ольга Меремьянина пояснила: «Высокая численность желающих повысить квалификацию связана с массовым открытием в Алтайском крае групп для детей раннего возраста . Многие педагоги уже работают с малышами, а 30-35 процентов повышают квалификацию на опережение ситуации. При этом одновременное повышение квалификации старшего воспитателя, педагога-психолога и воспитателя группы дает им понимание, какое методическое сопровождение выбрать, как планировать образовательную деятельность, организовать успешную адаптацию малышей, оснастить сенсомоторные центры, сотрудничать с родителями воспитанников».

Авторские идеи и материалы из опыта работы на практических занятиях представили Оксана Ишутина из детского сада №264, Юлия Филипьева, Виолетта Давыденко, Ольга Некрасова из детского сада №177, Анна Потапова из детского сада №231, Ольга Курликова и Екатерина Этцель из детского сада №271. Также участники курсов обсудили проблемные ситуации, связанные с реализацией федеральной образовательной программы дошкольного образования. В конце обучения педагоги составили циклограммы и защитили свои презентации.

В  Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова  добавили, что следующие курсы повышения квалификации кафедра дошкольного и начального общего образования проведет в марте для старших воспитателей. Их обучат по программе «Направления и условия реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования».

Фото: Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова

Взято отсюда.

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