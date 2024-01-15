В Алтайском крае восстановлено движение на всех участках дорог

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Благодаря улучшению погоды проезд по всем трассам к утру удалось открыть. Жителям края напомнили, как узнать информацию об ограничениях на дорогах
Движение на всех дорогах Алтайского края восстановлено в прежнем режиме, сообщает краевой минтранс. Это стало возможным благодаря улучшению погодных условий.
Жителям Алтайского края напомнили, что узнать о состоянии проезда по трассам Алтайского края можно по телефонам:
Ранее минтранс сообщал о закрытии трех участков дорог для грузовых и пассажирских транспортных средств и одного участка для всех видов транспорта.
Взято отсюда.
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