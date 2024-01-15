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В Алтайском крае восстановлено движение на всех участках дорог

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В Алтайском крае восстановлено движение на всех участках дорог

Фото: pixabay.com

Благодаря улучшению погоды проезд по всем трассам к утру удалось открыть. Жителям края напомнили, как узнать информацию об ограничениях на дорогах

Движение на всех дорогах Алтайского края восстановлено в прежнем режиме, сообщает краевой минтранс. Это стало возможным благодаря улучшению погодных условий.

Жителям Алтайского края напомнили, что узнать о состоянии проезда по трассам Алтайского края можно по телефонам:

  • дежурный КГКУ “Алтайавтодор”: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор “Алтай”: +7 (3852) 63-14-59;
  • дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю +7 (3852) 20-26-72;
  • дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

    • Ранее минтранс сообщал о закрытии трех участков дорог для грузовых и пассажирских транспортных средств и одного участка для всех видов транспорта.

    Взято отсюда.

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