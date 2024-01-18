Контрабанда леса Фото: Алтайская таможня

Оперативные мероприятия таможенники проводили совместно с Управлением ФСБ по Алтайскому краю и краевым пограничным управлением

Сотрудники Алтайской таможни за 2023 год возбудили 22 уголовных дела по факту контрабанды более 3,9 тысячи кубометров лесоматериалов, сообщили в ведомстве.

Таможенники устанавливали факты незаконного вывоза леса из региона в страны ближнего зарубежья железнодорожным и автомобильным транспортом с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения.

Отмечается, что организаторами незаконного перемещения лесоматериалов из Алтайского края были граждане России.

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