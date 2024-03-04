Лекарства. Таблетки Фото: pixabay.com

Жители Алтайского края не могут найти лекарство в аптеках. Краевой минздрав запросил помощь у производителя, который согласился поставить таблетки

Жительница Алтайского края пожаловалась, что из аптек исчез отечественный препарат “Зифлукорт” и его зарубежные аналоги, необходимые пациентам с дисфункцией коры надпочечников, сообщает “Банкфакс”.

Женщина рассказала, что в декабре 2023 года она родила ребенка, у которого диагностировали врожденную дисфункцию коры надпочечников. Врач назначил два гормона – препараты с международными непатентованными названиями “Гидрокортизон” и “Флудрокортизон”. Однако сейчас родители не могут найти последнее лекарство – отечественный вариант “Зифлукорт” или зарубежные аналоги, так как его нет в аптеках края и других регионов страны.

В поисках решения женщина связалась с родителями, чьи дети страдают этим заболеванием. Одна из мам поделилась с ней препаратом, которого хватит примерно на два месяца.

По словам матери, 2 февраля в компании “Фармасинтез-Тюмень”, которая занимается производством лекарства, объяснили ситуацию “неудачной” перерегистрацией цены. С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года завод выпускал препарат, несмотря на убыточность. Зарегистрированная отпускная цена на тот момент составляла 73,84 рубля без НДС. Так как препараты на основе флудрокортизона входят в список жизненно необходимых лекарств, цены на них подлежат государственному регулированию – их регистрирует ФАС России.

В связи с убыточностью компания перерегистрировала в УФАС цену, установив ее на уровне 390 рублей. Тогда прокуратура провела проверку, в результате которой антимонопольщики отменили согласование, и цена была снижена до прежнего уровня.

Завод, в свою очередь, отказался производить препарат на прежних условиях. Сейчас компания пытается установить новую предельную отпускную цену, которая позволит возобновить выпуск “Зифлукорта”. В компании указывали, что весь объем медикамента, введенный в гражданский оборот, передали дистрибьюторам. Остатков на складе нет.

В алтайском минздраве сообщили, что ведомство снабжает данным препаратом 43 ребенка. Закупить его в 2024 году ведомству не удалось, поэтому 13 февраля оно запросило гуманитарную помощь у компании-производителя в количестве 1187 упаковок. Соответствующий договор находится в стадии заключения. Производитель подтвердил поставку.

На заводе также ответили краевому минздраву, что остатки препарата вернули на свои склады и их готовы передать на безвозмездной основе регионам, где возник дефицит.

Ранее диабетики в Алтайском крае столкнулись с проблемой выдачи лекарств и медицинских изделий.

Взято отсюда