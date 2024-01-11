Дорога. Трасса. Зима Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в последние дни наблюдается неблагоприятная погода с сильным ветром, метелями и снежными заносами. В связи с этим на дорогах вводят ограничения

В Алтайском крае возобновили движение транспорта на всех федеральных трассах, сообщает минтранс региона.

Движение после ночного ограничения открыто на следующих участках:

на федеральной автодороге А-322 “Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан” с 27-го км до с. Веселоярск;

на автодороге К-09 “Поспелиха – Курья-Третьяково – граница Республики Казахстан” от с. Курья до границы Республики Казахстан;

на автодороге К-03 “Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница НСО” (0-195 км) от г. Змеиногорска до с. Михайловского;

на федеральной автодороге А-322 “Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан” от г. Барнаула до с. Поспелиха.

на участке трассы А-321 “Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан” от Барнаула до с. Кулунда (с 19-го км по 284-й км).

Таким образом, закрытых дорог в крае в настоящее время нет.

“Призываем автовладельцев быть осторожными на зимних дорогах. Следите за поступающей информацией”, – отметили в МЧС региона.

Напомним, ранее в Алтайском крае ограничили движение на нескольких участках дорог регионального значения. Причиной закрытия дорог стали сложные метеорологические условия, порывистый ветер и гололед.

Взято отсюда