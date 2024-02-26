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В Алтайском крае впервые применят механизм спасения дольщиков недостроя

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В Алтайском крае впервые применят механизм спасения дольщиков недостроя

Предусматривается, что изначально застройщик вступит в процедуру банкротства

У жителей Барнаула, которые много лет не могут получить свое недостроенное жилье от компаний «ПР-Холдинг» и «Милан» появилась реальная возможность поставить точку в этом деле. Об этом сообщает сетевое издание “ТОЛК”. Так, власти Алтайского края готовы инициировать процедуру банкротства проблемных застройщиков, завершив долгострой на деньги регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства. Последний намерены сформировать по распоряжению губернатора Алтайского края.

Механизм обсудили на заседании межведомственной рабочей группы под руководством главы Барнаула Вячеслава Франка, ведь такой механизм будет использоваться впервые в регионе.

Напомним, в жилых комплексах в высокой степени готовности по ул. Папанинцев, 143, 145 (228 договоров долевого участия) и Партизанская, 76 (173 договора долевого участия) произошел срыв сроков ввода в эксплуатацию. По решению губернатора Виктора Томенко, будет сформирована новая некоммерческая структура, которая после банкротства застройщика выступит гарантом выполнения обязательств перед обманутыми дольщиками.

– Достраивать объект планируем за счет государства, – обратился к дольщикам глава Барнаула. – Скорее всего, деньги на это выделит бюджет края, но пока этот вопрос еще прорабатывается. В любом случае нам с вами придется пройти через сложный процесс банкротства застройщиков. Банкротства государством. Другого пути завершить объекты мы просто не видим.

Первый этап уже пройден – соответствующее решение принято краевыми властями. Присутствовавшие на заседании дольщики поддержали выбранный механизм.

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Взято отсюда

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