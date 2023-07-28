ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
В Барнауле на кольце у Ашана перевернулась Chevrolet Niva
Новости Алтай
Умер актер из сериала Улицы разбитых фонарей Андрей Бабенко
Новости Алтай
Украинскую саблистку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
Новости Алтай
В Барнауле появится прямое авиасообщение с Таиландом
Новости Алтай
В Дивногорске простились с убитой 16-летней школьницей
Новости Алтай
В Алтайском крае вспыхнуло средство для розжига – серьезно обгорел мужчина

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай235 News
Новости Горняк65 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления58 News
Политика96 News
Спорт91 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В Алтайском крае вспыхнуло средство для розжига – серьезно обгорел мужчина

редактор01 mins

Больница. Скорая помощь Фото: Екатерина Жолнерова

Вспыхнувшая жидкость для розжига нанесла мужчине 50-процентный ожог тела. Сейчас пострадавший находится в больнице на лечении

27 июля житель Михайловского района получил серьезные ожоги из-за розжига для костра, сообщает Telegram-канал “В КУРСЕ 22”.

ЧП случилось на озере Колыванском. Жидкость для розжига самопроизвольно воспламенилась и попала на мужчину. Ожог тела составил 50%.

По предварительной информации, 28 июля пострадавшего переведут в Барнаул из рубцовской больницы.

Медики, которые принимали пациента, заявили, что это уже третий подобный случай за месяц. Людей призвали быть осторожными и помнить, что средство для розжига может быть опасно: сначала его льют, потом поджигают.

Ранее стало известно, что 19 июля в Яровом на пляже причала 55 взорвался газовый баллончик, подключенный к портативной газовой колонке. Двоих детей и взрослого, которые пострадали при ЧП больше всего, перевезли на лечение в Барнаул.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News