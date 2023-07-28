В Алтайском крае вспыхнуло средство для розжига – серьезно обгорел мужчина

Больница. Скорая помощь Фото: Екатерина Жолнерова

Вспыхнувшая жидкость для розжига нанесла мужчине 50-процентный ожог тела. Сейчас пострадавший находится в больнице на лечении

27 июля житель Михайловского района получил серьезные ожоги из-за розжига для костра, сообщает Telegram-канал “В КУРСЕ 22”.

ЧП случилось на озере Колыванском. Жидкость для розжига самопроизвольно воспламенилась и попала на мужчину. Ожог тела составил 50%.

По предварительной информации, 28 июля пострадавшего переведут в Барнаул из рубцовской больницы.

Медики, которые принимали пациента, заявили, что это уже третий подобный случай за месяц. Людей призвали быть осторожными и помнить, что средство для розжига может быть опасно: сначала его льют, потом поджигают.

Ранее стало известно, что 19 июля в Яровом на пляже причала 55 взорвался газовый баллончик, подключенный к портативной газовой колонке. Двоих детей и взрослого, которые пострадали при ЧП больше всего, перевезли на лечение в Барнаул.