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В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за температурных качель и сильного ветра

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В части муниципалитетов уже действует режим ЧС

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за температурных качель и сильного ветра

Сегодня, 9 января, в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за непогоды: уже больше недели в регионе бушует ветер. Режим позволит усилить работу аварийных служб, сообщает губернатор Томенко в своем телеграм-канале.

— Из-за сложной обстановки, в том числе метелей, снегопадов, гололедицы и ветра, несколько муниципальных образований края уже функционируют в режиме ЧС. Это Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский районы, города Заринск, Новоалтайск, Рубцовск. Если потребуется, такие решения будут приняты и по поводу других территорий края, — уточняет Томенко.

Из-за температурных качелей и метели в Алтайском крае на несколько дней перекрывали крупнейшие трассы. А из-за сухой морозной погоды в регионе повысилась пожароопасность — за минувшие выходные с 1 по 8 января спасатели потушили 77 очагов возгорания.

По данным синоптиков, непогода задержится в крае еще на несколько дней. О том, как уберечь себя в метель и холод, рассказывали в МЧС — читайте советы от спасателей по ссылке.

Взято Источник
09.01.2024

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