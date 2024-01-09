Метель. Непогода Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Введенный режим предполагает усиленную работу аварийных бригад, которые должны заниматься ликвидацией возможных в непогоду ЧП

В Алтайском крае 9 января ввели режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщил в Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

Из-за сложной обстановки, в том числе метелей, снегопадов, гололедицы и ветра, восемь муниципальных образований края уже функционируют в режиме ЧС. Это Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский районы, города Заринск, Новоалтайск, Рубцовск и Барнаул.

“Если потребуется, такие решения будут приняты и по поводу других территорий края”, – подчеркнул глава региона.

Томенко добавил, что все коммунальные проблемы, которые появились в течение каникул, в том числе засор канализации в Новоалтайске, продолжают оставаться на контроле властей.

Ранее в Алтайском крае возобновили движение по ранее перекрытым участкам дорог.

Взято отсюда