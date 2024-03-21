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В Алтайском крае выбирают название нового музыкального фестиваля

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В Алтайском крае выбирают название нового музыкального фестиваля

В  соцсетях Алтайтурцентра  стартовало открытое голосование за название нового музыкального фестиваля, который планируют провести этим летом на территории «Бирюзовой Катуни». По задумке организаторов это будет серия бесплатных музыкальных мероприятий в туристической зоне . Каждую субботу июля на открытой сцене планируется выступление известной российской группы или исполнителя, популярных у разных поколений.

Серию бесплатных концертов завершит большое музыкальное шоу . Оно пройдет 3 августа на территории игорной зоны «Сибирская монета» в рамках ежегодного Altai Palace Fest . Вход на него будет платным.

Сейчас организаторы фестиваля –  Туристский информационный центр Алтайского края  совместно с руководителями курорта Altai Palace – разрабатывают концепцию, оценивают технические возможности, рассматривают варианты площадок для музыкальных мероприятий.

Жителям Алтайского края предлагают принять участие в выборе названия нового события. Голосование за  лучший вариант из шорт-листа  продлится до 24 марта . В понедельник, 25 марта , станет известен победитель. Автор названия, набравшего большинство голосов, получит два билета на финальный концерт фестиваля в Altai Palace

Фото: Вадим Вдовин

Взято отсюда.

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