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В Алтайском крае выявили два очага бешенства

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В Алтайском крае выявили два очага бешенства

Оба эпизоотических очага находятся в барнаульском городском селе Власиха

В селе Власиха Индустриального района Барнаула выявили два очага заболевания бешенством. Указ об установлении карантина опубликован на официальном портале размещения правовой информации.

Эпизоотические очаги расположены по двум адресам на улице Зеленой в личных подсобных хозяйствах. Территория на 700 метров вокруг них объявлена неблагополучной – объявлен карантин.

Согласно документу действовать ограничения будут в течении 60 дней после забоя последнего больного животного и (или) уничтожения последнего трупа больного животного, а также ряда других обязательных мероприятий.

Кроме того, еще два случая бешенства выявили в других районах Алтайского края : в селе Петровка Троицкого района в личном подсобном хозяйстве, а также в ЛПХ в селе Плотава Алейского района.

Напомним, что в 2023 году в Алтайском крае было зафиксировано 13 очагов бешенства.

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Взято отсюда

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