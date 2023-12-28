В Алтайском крае выявили около 2000 случаев незаконного использования земель

Об этом сообщает региональное управление Росреестра, подводя итоги 2023 года.

В этом году зафиксировали почти в два раза больше случаев, когда люди пользовались земельными участками, не имея для этого никаких оснований. Другой вид нарушений – когда собственник покупает участок под индивидуальное жилищное строительство, однако вместо жилого дома ставит на нём несколько бань или создаёт частный комплекс отдыха. Бывает, что собственники хитрят с участками сельхозназначения и c землями, расположенными на территории садоводческих хозяйств. Всё дело в налоговой ставке – коммерческая земля обходится дороже. И бизнесмены пытаются таким обратом сэкономить. В этом году выявили свыше тысячи подобных нарушений, обычно о них сообщают соседи. Из-за моратория на проверки бизнеса, сотрудники Росреестра должны согласовывать визиты к предпринимателям с прокуратурой. В этом году они получили разрешение только на 35 выездных проверок, в то время как сигналов о нарушении законодательства было больше 2000. Но это не значит, говорят в Росреестре, что ведомство закрыло глаза на недобросовестных бизнесменов.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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