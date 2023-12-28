Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае выявили около 2000 случаев незаконного использования земель

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае выявили около 2000 случаев незаконного использования земель

Об этом сообщает региональное управление Росреестра, подводя итоги 2023 года.

В этом году зафиксировали почти в два раза больше случаев, когда люди пользовались земельными участками, не имея для этого никаких оснований. Другой вид нарушений – когда собственник покупает участок под индивидуальное жилищное строительство, однако вместо жилого дома ставит на нём несколько бань или создаёт частный комплекс отдыха. Бывает, что собственники хитрят с участками сельхозназначения и c землями, расположенными на территории садоводческих хозяйств. Всё дело в налоговой ставке – коммерческая земля обходится дороже. И бизнесмены пытаются таким обратом сэкономить. В этом году выявили свыше тысячи подобных нарушений, обычно о них сообщают соседи. Из-за моратория на проверки бизнеса, сотрудники Росреестра должны согласовывать визиты к предпринимателям с прокуратурой. В этом году они получили разрешение только на 35 выездных проверок, в то время как сигналов о нарушении законодательства было больше 2000. Но это не значит, говорят в Росреестре, что ведомство закрыло глаза на недобросовестных бизнесменов.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости алтая видео ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix