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Количество кадров на рынке считают по соотношению числа резюме к числу вакансий. Нормальным показателем считается 4 – 7,9 резюме на одну вакансию

В Алтайском крае выявили небывалый дефицит кадров на рынке труда. Об этом стало известно из исследования hh.ru.

В марте на одну вакансию приходилось 3,8 резюме, потом показатель начал снижаться и по итогам сентября оказался на уровне 2,7 резюме на одну должность.

Наиболее остро край нуждается в специалистах из сферы автомобильного бизнеса, в том числе мастерах и слесарях. В этой отрасли на одну вакансию набирается всего 1,3 резюме. Второе и третье место по дефициту кадров заняли сферы “Рабочий персонал” (1,5 резюме на вакансию) и “Строительство, недвижимость” (1,6).

Кроме того, нехватка сотрудников ощущается в отраслях производства и сервисного обслуживания, медицины и фармацевтики, туризма и гостиничного бизнеса, а также логистики и транспорта.

В итоге ситуация с кадрами в регионе оказалась одной из самых тяжелых в Сибири. В этом плане край уступил только Кемеровской области, где на одну вакансию всего 2,4 резюме.

Ранее стало известно, кто в Барнауле может получать зарплату до 200 тысяч рублей. В октябре самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали должности руководителей высшего и среднего звена, инженеров и бухгалтеров.

Источник

город горняк

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