В Алтайском крае вынесли приговор по делу о ДТП с гибелью матери и четырех детей

ДТП в Бийском районе Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Суд решил, что водитель грузовика виновен в резонансном ДТП на Чуйском тракте. Теперь ему придется несколько лет провести в колонии

Суд вынес приговор 54-летему барнаульцу – водителю грузовика “ДАФ” за ДТП, в котором погибли женщина и четверо ее детей, сообщили в СУ СКР и прокуратуре края.

Суд установил, что вечером 5 сентября 2022 года водитель грузовика на автодороге Р-256 “Чуйский тракт” в селе Полеводка Бийского района выехал на встречку и двигался с большой скоростью. В это время по дороге ехал автомобиль Honda Stepwgn, которым управляла 35-летняя жительница Республики Алтай.

Чтобы избежать столкновения, женщина “ушла” на встречную полосу, куда стал возвращаться водитель большегруза. В итоге произошло столкновение транспортных средств. В аварии погибли женщина и ее дети в возрасте от трех до 16 лет.

Суд вынес обвинительный приговор – мужчина получил шесть лет колонии общего режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с вождением, сроком на три года. Барнаульца взяли под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу не вступил.

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город горняк

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