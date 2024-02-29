В Алтайском крае вынесли приговор по делу о гибели двоих детей во время пожара

Подсудимым назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно

В Алтайском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении семейной пары, которых обвиняют в причинение смерти по неосторожности, сообщает СК и прокуратура региона.

Установлено, что 3 июня 2023 года в Алейском районе произошло возгорание частного дома. В результате пожара от острого отравления окисью углерода погибли 3-х летняя девочка и ее 6-ти летний брат.

Супруги, зная, что электропроводка в доме работает в аварийном режиме, нарушая требования пожарной безопасности не предприняли мер к ее ремонту.

В результате халатность со стороны взрослых стала причиной возникновения пожара.

Подсудимым назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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