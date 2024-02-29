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В Алтайском крае вынесли приговор водителю Mazda, сбившему людей на остановке

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В Алтайском крае вынесли приговор водителю Mazda, сбившему людей на остановке

Суд Индустриального района изнутри Фото: Виталий Барабаш

Во время расследования друзья пытались переложить ответственность за ДТП друг на друга. Однако экспертиза установила по отпечаткам пальцев и крови, кто именно находился за рулем в момент аварии

В Алтайском крае суд вынес приговор водителю иномарки, который сбил двух человек на остановке, сообщает прокуратура региона.

Напомним, 12 марта 2023 года мужчина после распития алкоголя сел за руль автомобиля Mazda MPV, который принадлежал его другу. Последний также находился в салоне авто. Днем они ехали по второму километру автодороги г. Новоалтайск – пос. Новогорский. Однако водитель нарушил ПДД и наехал на остановку общественного транспорта у садоводства “Надежда”, сбив двух человек. В результате погиб мужчина. Несмотря на то, что на месте происшествия осталась пострадавшая женщина, водитель и пассажир покинули место ДТП, не оказав ей помощь.

В суде водитель признал свою вину в содеянном и раскаялся. Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он должен заплатить пострадавшим 1,8 млн рублей. Вышестоящий суд оставил приговор без изменения.

Взято отсюда

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