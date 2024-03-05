В Алтайском крае выплату на первого ребенка получают более 16 тысяч семей

В 2023 году краевой Соцфонд перечислил родителям региона эту выплату на общую сумму порядка 2 млрд руб.

Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка сегодня – одна из самых востребованных мер соцподдержки, которые предоставляет Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю. Пособие выплачивается в размере прожиточного минимума на детей, установленного в регионе на дату обращения. В 2024 году эта сумма составляет 13 975 руб., сообщает пресс-служба ОСФР по Алтайскому краю.

Право на выплату имеют семьи, в которых:

ребенок рожден до 1 января 2023 года и еще не достиг возраста 3 лет

заявитель и ребенок – граждане РФ

размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае на дату обращения (т.е. в 2024 году доход на каждого члена семьи в месяц не должен превышать 29 982 руб., без комплексной оценки нуждаемости)

С прошлого года ежемесячная выплата на первого ребенка предоставляется в рамках единого пособия для семей с детьми и беременных женщин. В этом случае пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения, то есть 13 753 рубля.

“Если первый ребенок рожден или усыновлен до 1 января 2023 года, родители могут выбрать: перейти на единое пособие или продолжить получать ежемесячную выплату на первого ребенка по прежним правилам. Пособие назначается, пока ребенку не исполнится 3 года, однако заявление нужно подавать ежегодно – по достижении ребенком 1 года и 2 лет соответственно. При обращении за пособием в течение полугода с появления в семье первенца, то выплату назначат со дня рождения ребенка, в остальных случаях – с месяца подачи заявления», – пояснила управляющий ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Заявление на оформление выплаты можно подать в любое время до достижения ребенком возраста 3 лет через Единый портал госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах ОСФР по Алтайскому краю.

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Взято отсюда