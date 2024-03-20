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В Алтайском крае вырос размер детского туристического кешбэка

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В Алтайском крае вырос размер детского туристического кешбэка

Детские лагеря Алтайского края Фото: barnaul.org

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2024 года в Алтайском крае идет полным ходом. Уже через полторы недели родители смогут подать заявки на приобретение путевок

В Алтайском крае в этом году увеличили финансирование программы детского туристического кешбэка, сообщили в правительстве региона.

Так, средняя стоимость путевки составит 26 900 рублей. Размер краевой поддержки вырос до 13 450 рублей (в прошлом году 12 500 рублей). Для многодетных семей, отправляющих на отдых не меньше трех детей до 15 лет, сумма компенсации увеличилась на 7,4% — до 26 900 рублей.

“Каждый год мы помогаем подготовить летние лагеря к новому сезону. И, конечно, закладываем краевые средства на софинансирование стоимости путевок. В этом году направили на эти цели около 380 миллионов рублей”, – сообщил губернатор края Виктор Томенко.

В Алтайском крае работает больше 60 оздоровительных лагерей: в прошлом году летний отдых был организован примерно для 100 тысяч ребят.

Заявки на приобретение путевок начнут принимать 1 апреля на портале Региональная информационная система” Детский отдых” camps.22edu.ru. На данном электронном сервисе можно выбрать подходящий лагерь и смену, а также оформить путевку и софинансирование в режиме одного окна.

Ранее в Алтайском крае предложили отменить курортный сбор для многодетных семей.

Взято отсюда

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