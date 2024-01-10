ЖКХ. Квитанция Фото: Анна Меньшикова

Размер индексации платы за капремонт для жителей края составил 14%. Взносы различаются в зависимости от типа многоквартирного дома

В Алтайском крае установили новые минимальные размеры взносов на капитальный ремонт на 2024 год, сообщили “Банкфаксу” в региональном минстрое. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко.

Для многоквартирных деревянных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно размер минимального взноса установили на уровне 12,49 рубля за 1 кв. м.

Жильцам кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домов до четырех этажей включительно придется платить минимум 11,23 рубля. Тем, кто живет в пятиэтажках и более высоких многоквартирных домах, – 10,18 рубля.

Как уже сообщалось, сегодня минимальный размер взноса не обеспечивает финансирование капитального ремонта всего общего имущества в многоквартирных домах, а единственным способом сокращения необеспеченности программы является систематическая индексация взносов.

Ранее стали известны предельные (максимальные) индексы изменения размеры платы за коммуналку до 2028 года. Указом губернатора региона Виктора Томенко для всех муниципальных образования края эта планка составит 14,2%.

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