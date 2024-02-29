В Алтайском крае вырос спрос на репетиторов и подросли их зарплаты

Фото: unsplash.com

В Сибири чаще всего репетиров ищут в Новосибирской области (200+ вакансий), но самым большой прирост вакансий показала Иркутская область (113%). По РФ же потребность в репетиторах выросла на 60%

В Алтайском крае на 23% увеличился спрос на репетиторов. Об этом стало известно из исследования hh.ru .

Так, в прошлом году в регионе открыли более 60 вакансии для репетиторов, что почти на четверть больше, чем в 2022 году.

В 2023 году работодатели в среднем готовы были платить алтайским репетиторам 72 тысячи рублей. При этом за год услуги специалистов подросли в цене на 25%. В текущем году максимум, на который могут они претендовать, составляет 100 тысяч рублей.

Чаще всего репетиров в крае ищут онлайн-школы, в большинстве случаев для удаленной работы. Выше остальных в регионе ценят услуги удаленного репетитора по математике, физике и химии для 9–11-х классов. Ему готовы предложить от 60 тысяч до 100 тысяч рублей на руки.

На втором месте в рейтинге зарплат репетитор по математике для 10–11-х классов. За удаленную работу ему обещают платить 72 тысячи рублей до вычета налогов. От 42 тысяч до 93 тысяч рублей на руки может получать удаленный преподаватель (репетитор) по английскому языку. Репетитору по математике для дистанционных занятий с 5–11-ми классами предлагают 72 тысячи рублей до вычета налогов.

Ранее “Толк” писал о том, как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в Алтайском крае в 2024 году. Так, основной период сдачи экзаменов для 11-классников начнется 23 мая, для девятиклассников – 21 мая.

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости алтая видео ,