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В Алтайском крае выросло число предпринимателей

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В Алтайском крае выросло число предпринимателей

В Алтайском крае увеличивается количество субъектов малого и среднего предпринимательства. С начала года в регионе добавилось 979 субъектов МСП. В основном это представители сферы оптовой и розничной торговли, строительства, транспорта, обрабатывающих производств.

Всего в Алтайском крае создано 78 158 субъектов МСП. Из них 50 767 – это индивидуальные предприниматели, 27 391 — юридические лица. По категориям бизнеса 75 256 относятся к микропредприятиям, 2655 — к малым, 247 — к средним предприятиям.

Большая часть из них осуществляет свою деятельность в торговле (38,3%).Также работают в сферах транспорта и связи (10,8%), обрабатывающих производств (8,4%), строительства (8,1%), отмечают в краевом профильном ведомстве.

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Взято отсюда.

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