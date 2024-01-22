Социальный статус позволил в прошлом году почти трем десяткам предпринимателей получить грант до полумиллиона рублей на развитие бизнеса

В Алтайском крае выросло число социальных предпринимателей. Сегодня в регионе их работает 139, три года назад было 40, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Рост связывают с господдержкой, которую социальный бизнес получает по национальному проекту “Малое и среднее предпринимательство”, инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Спа-центр “Авиталь” – один из примеров социального бизнеса. Большинство сотрудниц – многодетные мамы, которым не всегда легко найти работу. Здесь у них гибкий график и стабильная зарплата. Владелица спа-центра Надежда Буянова сама многодетная мама.

“В непростое послековидное время узнала о том, что центр может претендовать на статус “социальное предприятие”. Мы быстро оформили документы и начали получать поддержку от государства. В центре “Мой бизнес” прошла обучение на бизнес-практикуме “HR-бренд: создать, усилить и продвинуть социальный бизнес”, нам провели ребрендинг, бесплатно разработали сайт. Плюсом к этому мы получили грант в полмиллиона рублей, на эти средства купили новое оборудование и уже начали предоставлять нашим клиентам новые виды услуг”, – поделилась она.

Индивидуальный предприниматель Ольга Аликсеева считает главной целью открытия женского фитнес-клуба “ФитКурс” возможность его специализации на занятиях спортом людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых жителей краевой столицы. И вот уже несколько лет центр посещает более 500 человек, для которых установлены фиксированно низкие цены.

“Мы на плаву благодаря господдержке – это обучение, реклама, печать баннеров и буклетов, субсидии. Каждый год мы получаем поддержку, благодаря которой растем и развиваемся”, – подчеркнула управляющая клубом Анна Кашеварова.

Центру детской и семейной психологии “Каритас+” 16 лет. В 2023 году клиника получила грант как социальное предприятие.

“Господдержка – это возможность увидеть новые перспективы своей работы, решить важные задачи развития. Предприятия малого бизнеса далеко не всегда могут позволить себе приобрести дорогое оборудование. Грантовые средства помогают в этом”, – рассказывает директор центра Ирина Селезнева.

Как отметила руководитель Центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Лариса Иванютина, благодаря государственной поддержке в 2023 году точки роста получили многие социальные предприниматели края.

“Социальное предпринимательство – это особый бизнес. Его представители стремятся помочь другим людям справиться с проблемами, участвуют в решении социальных вопросов общества. Эти добрые начинания стараемся постоянно поддерживать в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”, – отметила Лариса Иванютина.

В течение минувшего года центр оказал более 1,6 тысячи услуг представителям бизнеса и всем тем, кто хочет работать в сфере социального предпринимательства, добавила она. Это грантовая поддержка, консультационные, методические и образовательные услуги.

Взято отсюда