В Алтайском крае высадят более 1500 га молодых деревьев

Весной работники лесного хозяйства Алтайского края высадят лес на 1589 гектарах и дополнят зеленые массивы на 679 гектарах.

В Ключевском лесничестве появятся сосны на 695 гектарах, обновятся на 550 га. В Озеро-Кузнецовском в грунт поместят саженцы и дополнят существующие насаждения на 692 гектарах.

Пока сотрудники подведомственных учреждений Минприроды готовятся к весне: ремонтируют технику, готовят снежники. Уже проверили инвентарь предприятий «Алтайлес» и «Боровлянский лесхоз» в Ключевском, Лебяжинском и Озеро-Кузнецовском лесничествах, проверили, в целости ли плуги, сеялки, культиваторы, посадочные машины и другое оборудование. Посадки выполнят машинами, а также вручную с помощью лесопосадочных труб и мечей Колесова.

В Ключевском и Лебяжинском лесничествах на питомниках сделали отдушины, поместили семена на стратификацию. Там планируют высадить 5,7 га семян сосны. В Ключевском лесничестве построили 9 снежников.

«Лесные холодильники» позволят сеянцам не проснуться раньше срока. Укрытый опилками снег используется для временного хранения посадочного материала. После схода снега работники лесного хозяйства выкопают сеянцы с грядок лесного питомника и поместят в снежник, чтобы замедлить вегетативный процесс. В таком состоянии материал находится до момента посадки. Благодаря специально заготовленным снежникам у нас всегда свежий посадочный материал. Сеянцы к весне на Алтае заготовлены в полном объеме», – рассказала начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения регионального Минприроды Светлана Роговцова.

Работы по восстановлению лесов финансирует Правительство Алтайского края в рамках нацпроекта «Экология», уточнили сотрудники ведомства.

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