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Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае вызволили Газель, которая слетела с трассы

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В Алтайском крае вызволили Газель, которая слетела с трассы

Спасение Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае 16 марта наблюдается неблагоприятная погода: на трассе плохая видимость. Ранее синоптики передавали штормовое предупреждение

В Алтайском крае “Газель” съехала с проезжей части в кювет на 95-м километре трассы Алейск-Чарышское, сообщили в главе МЧС по краю.

️На место происшествия направились спасатели.

В итоге пожарные вытянули автомобиль обратно на дорогу, и водитель продолжил свой путь.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в районе дома на улице Антона Петрова, 195А произошло ДТП: столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Polo. После столкновения оба авто наехали на препятствия.

Взято отсюда

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