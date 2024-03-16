В Алтайском крае вызволили “Газель”, которая слетела с трассы

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Алтайском крае 16 марта наблюдается неблагоприятная погода: на трассе плохая видимость. Ранее синоптики передавали штормовое предупреждение
В Алтайском крае “Газель” съехала с проезжей части в кювет на 95-м километре трассы Алейск-Чарышское, сообщили в главе МЧС по краю.
️На место происшествия направились спасатели.
В итоге пожарные вытянули автомобиль обратно на дорогу, и водитель продолжил свой путь.
Ранее сообщалось , что в Барнауле в районе дома на улице Антона Петрова, 195А произошло ДТП: столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Polo. После столкновения оба авто наехали на препятствия.
Взято отсюда.
новости алтай края , вести алтай последние новости ,