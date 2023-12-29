В Алтайском крае у 70% детей обнаружены факторы риска хронических заболеваний

В Алтайском крае подведены итоги проекта «Здоровое сердце ребенка» в 2023 году. Медики обследовали почти 14,5 тысячи школьников из 10 районов и 4 городов региона и обнаружили факторы риска хронических неинфекционных заболеваний у 72,3% детей.

К такому выводу специалисты пришли после комплекса лабораторных исследований: измерений на кардиовизоре и пульсоксиметре, проведении биоимпедансометрии и ЭКГ. Это позволяет оценить количество мышечной и жировой массы, а также выявить бессимптомно протекающие нарушения сердечного ритма.

По результатам обследования нерациональное питание выявили у 33,9% школьников, низкую физическую активность – у 26,5%, избыточную массу тела – у 22,6%, повышенный уровень артериального давления – у 8,6%.

Кроме того, для школьников провели образовательный блок: рассказали о правильном рационе, необходимости ЗОЖ, правилах личной гигиены и соблюдении режима труда и отдыха. При этом использовали демонстрационные материалы, например «куклу-курильщицы» и «тарелки здорового питания», а также полезные буклеты и листовки.

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