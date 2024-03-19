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Увеличение расходов и необходимой валовой выручки будет неравномерным у разных компаний, некоторые ждут роста на десятки процентов, тогда как другие даже уйдут в минус

В Алтайском крае расходы электросетевых компаний в этом году могут вырасти более чем на 726 млн рублей и превысить 11,1 млрд рублей. При этом необходимая им валовая выручка (НВВ) увеличится более чем на 592 млн рублей и достигнет почти 15 млрд рублей, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на данные по расчету НВВ сетевых компаний и гарантирующих поставщиков Алтайского края на 2024 год.

По закону, эти издержки покрываются за счет тарифов, поэтому отразятся непосредственно на потребителях. При этом увеличение расходов и НВВ будет у разных компаний неравномерными.

В Алтайском крае на 2024 год заложен существенный рост расходов и НВВ профильных организаций. В документе, размещенном на сайте краевого управления по государственному регулированию цен и тарифов, где обозначены параметры на несколько лет до текущего года включительно, представлены восемь компаний, действовавших на сетевом рынке региона в рассматриваемый период. Среди них ответственные за конкретные сферы ОАО “РЖД” и ОАО “Оборонэнерго”, а также МРСК Сибири – “Алтайэнерго”, ОАО СК “Алтайкрайэнерго”, ООО “Барнаульская сетевая компания” (БСК), ООО “Энергия-Транзит”, ООО “Заринская сетевая компания” (ЗСК) и ООО “Южно-Сибирская энергетическая компания” (ЮСЭК), которое в конце 2022 года было присоединено к ЗСК и в планах на текущий год уже не значится.

Так, в абсолютных значениях сильнее всего в 2024 году вырастет НВВ (с учетом необходимой выручки на оплату технологических потерь) крупного ОАО СК “Алтайкрайэнерго” – с 3,19 млрд рублей до 3,41 млрд рублей (на 223,4 млн рублей). Однако это увеличение составляет всего 7% год к году и близко к показателям официальной инфляции. Подконтрольные расходы компании, включая ФОТ, в этом году подрастут почти на 140 млн рублей, или на 16,4% (854,1 млн рублей против 993,9 млн рублей). Неподконтрольные расходы, в свою очередь, увеличатся на 71,2 млн рублей (с 1,14 млрд рублей до 1,22 млрд рублей), что составляет 6,2 %.

В процентном же соотношении наибольший рост НВВ с учетом технологических расходов планируется у “Заринской сетевой компании” – с 566,6 млн рублей до 721,3 млн рублей (на 154,7 млн рублей), то есть сразу на 27,3%. Обращает на себя внимание и огромная доля средств, которые потребуются ЗСК на оплату потерь электроэнергии в 2024 году – 364,7 млн рублей. Это почти на 62 млн рублей больше, чем в 2023 году, и даже больше, чем итоговая необходимая валовая выручка по всем другим статьям в 2024 году (356,5 млн рублей). Подконтрольные расходы фирмы вырастут на 45,6 млн рублей или на 44,8 % (со 101,8 млн рублей до 147,4 млн рублей), ФОТ на 2024 год при этом не указан. Неподконтрольные расходы увеличатся на 27,7 млн рублей, или на 36,3 % (с 76,3 млн рублей до 104 млн рублей).

На 13,2 млн рублей или всего чуть больше чем на 1% вырастет НВВ с учетом потерь у “Барнаульской сетевой компании” (с 1,2 млрд рублей до 1,21 млрд рублей). Изменения могли быть более значительными, однако сдержали их корректировки по решению ФАС на 189,9 млн рублей и сглаживание технологического присоединения на 197 млн рублей. Подконтрольные расходы увеличатся на 67,7 млн рублей, или на 19,5% (с 347,5 млн рублей до 415,1 млн рублей), в том числе ФОТ (фонд оплаты труда) – на 43,4 млн рублей, или на 16,6%. Неподконтрольные вырастут сразу на 158,3 млн рублей, или на 61,6% (с 257 млн рублей до 415,4 млн рублей). Исходя из документа, такой взлет связан в основном с большим объемом выпадающих доходов, ростом затрат на амортизацию и отчислений на социальные нужды.

На значительную сумму – 155,3 млн рублей – вырастет НВВ с учетом оплаты потерь у филиала “Алтайэнерго” ПАО “Россети Сибири”. Однако в процентном соотношении динамика составляет всего 1,7% (рост с 8,94 млрд рублей до 9,09 млрд рублей). Подконтрольные расходы увеличатся на 213,6 млн рублей, или на 6,6 % (с 3,23 млрд рублей до 3,44 млрд рублей), фонд оплаты труда подрастет почти на 119 млн рублей, но в процентном соотношении динамика также невелика – всего 4,8 % (с 2,47 млрд рублей до 2,58 млрд рублей). Неподконтрольные расходы вовсе сократятся на 52,8 млн рублей, или на 1,3 % (с 4,06 млрд рублей до 4 млрд рублей). Судя по документу, это произойдет из-за изменений в статьях, касающихся налогообложения.

Из общефедеральных игроков наиболее серьезные изменения коснутся ОАО “РЖД” – почти на 71 млн рублей, или на 27,1%, вырастет необходимая валовая выручка с учетом оплаты потерь (с 261,5 млн рублей до 332,5 млн рублей). Это произойдет как из-за роста НВВ на содержание сетей, так и из-за корректировок расходов. Из них на 2024 год подконтрольные вырастут на 11,5 млн рублей, или на 19% (с 60,7 млн рублей до 72,2 млн рублей). При этом размер ФОТ в открытых источниках не указан, поэтому отследить его динамику нельзя. Неподконтрольные расходы, в свою очередь, вырастут на 38,6 млн рублей, или на 22,3% (с 173,4 млн рублей до 212 млн рублей).

Для двух оставшихся компаний запланировано снижение НВВ. Так, профильное, учрежденное минобороны РФ “Оборонэнерго” сократит показатель на 6,9 млн рублей. Барнаульская “Энергия-Транзит” – на 19,6 млн рублей. Общий уровень их расходов в 2024 году изменится незначительно.

Из документа можно сделать вывод, что подконтрольные расходы всех сетевых организаций края вырастут в 2024 году на 479,1 млн рублей, неподконтрольные – на 247 млн рублей. НВВ увеличится на 592 млн рублей и достигнет 14,9 млрд рублей в 2024 году.

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