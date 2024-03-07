В Алтайском крае учредят первую молодежную педагогическую премию

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Решение об учреждении премии приняли на установочной конференции «Вместе ярче 2024» в штабе общественной поддержки Алтайского края.

Мероприятие объединило порядка 40 руководителей муниципальных объединений молодых педагогов из семи образовательных округов региона.

С приветственным словом выступили почетные гости, представители организаций, активно поддерживающие деятельность Ассоциации молодых педагогов. На конференции участники познакомились с направлением работы на 2024 год и утвердили резолюцию. Так, на весенних каникулах проведут слеты молодых педагогов и форум старшеклассников «Искатели смыслов». Запланировали старт долгосрочного соревнования муниципальных объединений молодых педагогов «Свежий ветер – 2024», итогом которого станет первая молодежная педагогическая премия. Молодые педагоги края традиционно организуют летнюю школу молодых педагогов, в этом году она пройдет с межрегиональным участием, сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Справка: Ассоциация молодых педагогов Алтайского края создана в 2012 году по инициативе группы молодых педагогов при поддержке Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования в целях привлечения творческой талантливой молодежи в систему образования региона, создания условий для мотивации к личностному развитию, самореализации, профессиональному росту молодых педагогов, ускорения процесса профессионального становления молодого специалиста, оказания методической, психологической и информационной поддержки.

В рамках деятельности Ассоциации реализуются конкурсы профессионального мастерства для молодых учителей, проходят школы молодого педагога, обучающие семинары, встречи, интенсив-сессии, мастер-классы от более опытных коллег.

Источник: по материалам Официального сайта Алтайского края.

Взято отсюда.

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