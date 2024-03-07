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В Алтайском крае учредят первую молодежную педагогическую премию

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В Алтайском крае учредят первую молодежную педагогическую премию

Такое решение приняли на установочной конференции «Вместе ярче 2024»

В Алтайском крае учредят первую молодежную педагогическую премию, сообщает правительство Алтайского края. Такое решение приняли на установочной конференции «Вместе ярче 2024» в штабе общественной поддержки Алтайского края.

Конференция объединила около 40 руководителей муниципальных объединений молодых педагогов из семи образовательных округов региона. На мероприятии участники познакомились с направлением работы на 2024 год и утвердили резолюцию.

Так, на весенних каникулах проведут слеты молодых педагогов и форум старшеклассников «Искатели смыслов». Кроме того, запланировали старт долгосрочного соревнования муниципальных объединений молодых педагогов «Свежий ветер – 2024», итогом которого станет первая молодежная педагогическая премия.

Молодые педагоги края традиционно организуют летнюю школу молодых педагогов, в этом году она пройдет с межрегиональным участием.

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Взято отсюда

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