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В Алтайском крае умер народный мастер – камнерез Александр Ковацкий

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В Алтайском крае умер народный мастер – камнерез Александр Ковацкий

Свеча, потери Фото: unsplash.com

Его работы выставляли в Экспоцентре и дважды в Государственной Думе, демонстрировали на выставках во Франции и Германии. Некоторые из них находятся в частных коллекциях

1 января 2024 года ушел из жизни народный мастер-камнерез Александр Ковацкий, сообщает altapress.ru.

О причинах смерти не сообщается.

Александр Ковацкий родился в 1954 году в семье мастеровых. Свою трудовую камнерезную деятельность начал в Таджикистане: сначала распиловщиком, затем шлифовщиком – полировщиком камня. Позже его перевели в экспериментальный цех, где он работал с мастерами высокого класса. С начала 90-х годов Александр Иванович работал в Алтайском крае. С 2003 года — в музее “Мир камня”. Он владел различными видами камнерезного искусства от флорентийской мозаики до работ в стиле миниатюры. Ковацкий единственный в регионе работал с натуральным Алтайским камнем твёрдых пород в стиле “миниатюра”. Он первый из камнерезов, кто был достоин высокого звания “Народный мастер Алтайского края”.

Взято отсюда

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