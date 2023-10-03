В Алтайском крае уничтожили опасную рыбу, мясо и яйца

Рыба Фото: pixabay.com

За девять месяцев 2023 года на территории края в ходе рейдов по несанкционированных местами торговли выявили 57 нарушений ветеринарного законодательства

В Алтайском крае изъяли и уничтожили некачественные и опасные продукты, которые продавались в непредназначенных для этого местах, рассказали в алтайском Россельхознадзоре.

Сотрудники изъяли 147 кг рыбы, рыбопродуктов, мяса и мясопродуктов, а также 190 куриных яиц, которые продавались в антисанитарных условиях, без ветеринарных сопроводительных документов.

Всю некачественную и опасную продукцию изъяли из оборота и уничтожили.

Ранее в Алтайском крае развернули сомнительный груз с мороженой рыбой и сосисками.

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