В Алтайском крае уничтожили опасную рыбу, мясо и яйца
Рыба Фото: pixabay.com
За девять месяцев 2023 года на территории края в ходе рейдов по несанкционированных местами торговли выявили 57 нарушений ветеринарного законодательства
В Алтайском крае изъяли и уничтожили некачественные и опасные продукты, которые продавались в непредназначенных для этого местах, рассказали в алтайском Россельхознадзоре.
Сотрудники изъяли 147 кг рыбы, рыбопродуктов, мяса и мясопродуктов, а также 190 куриных яиц, которые продавались в антисанитарных условиях, без ветеринарных сопроводительных документов.
Всю некачественную и опасную продукцию изъяли из оборота и уничтожили.
Ранее в Алтайском крае развернули сомнительный груз с мороженой рыбой и сосисками.