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В Алтайском крае упрощают процесс признания граждан инвалидами

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Порядка 250 исследований посчитали на высоких уровнях избыточными, поэтому их решили исключить из обязательного перечня

Процесс признания граждан инвалидами упрощают — порядка 250 обследований исключили из перечня необходимых перед направлением на медико-социальную экспертизу. Об этих и других нововведениях на пресс-конференции рассказали представители алтайского минздрава, бюро МСЭ и поликлиник.

Одно из нововведений – обезличенная или деперсонифицированная экспертиза. Ее введут в июне этого года.

“Этот вид экспертизы подразумевает выгрузку направления на пациента в любой другой регион. Информационная система определенным образом скрывает персональные данные пациента, результаты предыдущих освидетельствований также будут частично скрыты. Наш пациент из Алтайского края может проходить освидетельствование, допустим, в Магадане”, – пояснила и.о. замруководителя по экспертной работе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю Марина Ивлева.

Если в другом регионе затрудняются вынести решение и возникает необходимость дополнительного обследования, направление отправляют обратно в исходный регион.

Саму экспертизу можно провести как очно, так и заочно. Основной фактор признания инвалидом – стойкая утрата трудоспособности.

“Не каждый диагноз подразумевает наличие группы инвалидности. Должны быть функциональные нарушения. У нас действительно это пациенты чаще всего сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, неврология и онкология”, – добавила главный врач городской поликлиники №1 Елена Азарова.

Процедура освидетельствования занимает не дольше 30 рабочих дней. В год алтайское бюро медико-социальной экспертизы проводит более 40 тысяч экспертиз, устанавливая населению группу инвалидности и ее срок действия.

Взято отсюда

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