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В Алтайском крае ушел из дома и исчез 62-летний мужчина

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В Алтайском крае ушел из дома и исчез 62-летний мужчина

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Мужчина ушел из дома в селе Заковряшино и пропал. Всех, кто что-либо о нем знает, просят сообщить по телефонам, которые указаны в ориентировке

В Алтайском крае ищут пропавшего 6 марта мужчину, сообщается на странице поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”.

Василий Сахаров ушел из дома в селе Заковряшино в неизвестном направлении.

  • Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза серо-голубые.
  • Был одет в жёлтую куртку с черными вставками, черные брюки, черные резиновые сапоги и черную шапку.

Отмечается, что мужчина не разговаривает.

В Алтайском крае ушел из дома и исчез 62-летний мужчина

Ориентировка Фото: vk.com/la_altay

Ранее в Алтайском крае пропал 16-летний парень. Ночью 5 марта он вышел из дома своих знакомых в Змеиногорске и бесследно исчез.

Взято отсюда

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