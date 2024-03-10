Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Мужчина ушел из дома в селе Заковряшино и пропал. Всех, кто что-либо о нем знает, просят сообщить по телефонам, которые указаны в ориентировке

В Алтайском крае ищут пропавшего 6 марта мужчину, сообщается на странице поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”.

Василий Сахаров ушел из дома в селе Заковряшино в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза серо-голубые.

Был одет в жёлтую куртку с черными вставками, черные брюки, черные резиновые сапоги и черную шапку.

Отмечается, что мужчина не разговаривает.

Ориентировка Фото: vk.com/la_altay

Ранее в Алтайском крае пропал 16-летний парень. Ночью 5 марта он вышел из дома своих знакомых в Змеиногорске и бесследно исчез.

Взято отсюда