Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей девочки, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или в службу 112

В Алтайском крае ведут поиски пропавшей 13-летней девочки. Она ушла из дома и не вернулась 11 октября, сообщается на странице поискового отряда “ЛизаАлерт” во “Вконтакте”.

Девочка пропала в селе Шипуново. Она была одета в черно-белую рубашку, коричневую футболку, черные брюки и зеленые сланцы.

Приметы: рост 152 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы.

Пропавшая девочка Фото: “ЛизаАлерт”

Ранее “Толк” писал, как алтайские полицейские всю ночь искали рыбака на Оби.

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