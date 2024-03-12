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В Алтайском крае ушло в суд дело о серии автоподстав на 28 млн рублей

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В Алтайском крае ушло в суд дело о серии автоподстав на 28 млн рублей

Деньги. Купюры Фото: unsplash.com

За два года подельники ради получения страховых выплат инсценировали на дорогах почти 100 аварий. Жертвами аферистов стало более 10 компаний

В Алтайском крае пять местных жителей обвиняют в мошенничестве со страховыми выплатами на сумму более 28 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в 2021–2023 годах обвиняемые, действуя группой, подстроили 98 ДТП, чтобы оформить необходимые документы и получить выплаты от страховых компаний.

В итоге мошенники причинили 13 страховым компаниям материальный ущерб на сумму в 28 млн рублей.

Правоохранители возбудили против группы уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). У обвиняемых также арестовали имущество на более 8 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее в Алтайском крае осудили очередную группу автоподставщиков. Подсудимым удалось похитить у страховых компаний более 300 тысяч рублей.

Взято отсюда

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