В Алтайском крае ускорили движение пригородных поездов

Новый проект «Вектор ускорения» запустили в 2023 году Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги совместно АО «Алтай-Пригород». Его цель – повышение скоростей пригородных поездов, а также комфорта для пассажиров.

Мероприятия проводились поэтапно. Сначала было проведено ускорение поездов ребрихинского направления. За счет оптимизации времени хода состава и стоянок общее время в пути семи поездов сократилось на 46 минут . Затем на алейском направлении скорректировали время движения еще шести поездов. Их время в пути уменьшилось на 34 минуты.

На третьем этапе реализации проекта «Вектор ускорения» началась работа по ускорению кузбасского и новосибирского направлений . В частности, время стыковки для пересадки пассажиров из электропоезда No6226/6236 «Барнаул – Артышта-П» в электропоезд АО «Кузбасс-пригород» No6942 Артышта-П – Новокузнецк уменьшилось на 15 минут.

Дополнительно был оптимизирован и график движения пригородных поездов алейского и ребрихинского направлений. В результате в зимний период увеличена периодичность курсирования пригородного поезда No6111/6112 Барнаул -Ребриха с 5 до 6 дней в неделю.

Всего за 2023 год на 15 пригородных поездах время в пути сократилось на 83 минуты.

Для обратной связи в ходе реализации проекта был проведен опрос пассажиров: они положительно отзываются о проведенной работе и предлагают провести ускорение пригородных поездов по другим направлениям.

Реализация проекта «Вектор ускорения» будет продолжена. В новом графике движения пригородных поездов в 2024 году также предусмотрено суммарное ускорение маршрутов на 2 часа 43 минуты.

Взято отсюда.

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