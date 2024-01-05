Трасса зимой. Дорога Фото: vk.com/uz_service24

По словам министра транспорта края Антона Воронова, в этой части реализация национального проекта “Безопасные качественные дороги” после 2024 года будет приостановлена

В 2024 году в Алтайском крае установят 16-й комплекс весогабаритного контроля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Он появится в Локтевском районе на трассе А-322 – Горняк – Староалейское.

Автоматические комплексы устанавливают на дорогах с наиболее интенсивным движением крупногабаритного транспорта. Это помогает обеспечить сохранность дорожного полотна.

Напомним, в 2023 году комплексы весогабаритного контроля установили на дорогах Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда в Благовещенском районе и Белоярск – Заринск в Первомайском районе. В рамках нацпроекта на эти цели направили порядка 70 млн рублей.

Взято отсюда