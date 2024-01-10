Такси Фото: unsplash.com

Получить “лицензию” или же аннулировать ее, а также воспользоваться рядом других связанных услуг, можно будет как в профильном краевом министерстве, так, например, и в МФЦ

Министерство транспорта Алтайского края утвердило порядок получения разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также порядок осуществления других связанных с лицензированием перевозок процедур – внесения изменений в краевой реестр “перевозчиков легковым такси” и предоставления выписок из этого реестра. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовой информации.

Взято отсюда