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В Алтайском крае установили порядок получения разрешений на работу такси

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В Алтайском крае установили порядок получения разрешений на работу такси

Фото: unsplash.com

Получить “лицензию” или же аннулировать ее, а также воспользоваться рядом других связанных услуг, можно будет как в профильном краевом министерстве, так, например, и в МФЦ

Министерство транспорта Алтайского края утвердило порядок получения разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также порядок осуществления других связанных с лицензированием перевозок процедур – внесения изменений в краевой реестр “перевозчиков легковым такси” и предоставления выписок из этого реестра. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовой информации.

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Жители Барнаульцы уже заметили изменения: для них поездки стали менее выгодными, так как цены на перевозки существенно поднялись

Подать заявление на получение той или иной услуги (получения или аннулирование разрешения на перевозку, получение выписки и т.д.) могут юридические лица, индивидуальные предприниматели или граждане, пользующиеся налоговым режимом “Налог на профессиональный доход”, то есть самозанятые.

Обращаться за получением этих услуг нужно непосредственно в краевой минтранс. Также возможно обращение за услугой через МФЦ и портал “Госуслуги”. При этом услуга полностью бесплатна.

Оказывать услугу по предоставлению разрешения на работу такси либо внесению изменений в реестр такси должны не более чем за пять рабочих дней после обращения. Аннулировать разрешение или предоставить выписку из реестра должны не более чем за три рабочих дня.

Отметим, что с 1 сентября 2023 года в России вступил в силу новый закон о такси, который призван повысить безопасность дорожного движения и вывести рынок такси из тени.

Взято отсюда.

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